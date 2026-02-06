TV yayın akışı 6 Şubat Cuma! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

6 Şubat Cuma günü televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve filmleri ile 6 Şubat cuma günü tv kanallarının yayın akışı belli oldu.
NOW YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
02:15 Adım Farah
KANAL D YAYIN AKIŞI
6 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00- KÜÇÜK AĞA
09.00- NELER OLUYOR HAYATTA?
11.00- YAPRAK DÖKÜMÜ
14.00- GELİNİM MUTFAKTA
16.45- ARKA SOKAKLAR
18.30- KANAL D ANA HABER
20.00- ARKA SOKAKLAR
00.15- BEYAZ'LA JOKER
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09.30- KUZEY YILDIZI İLK AŞK
12.30- GELİN EVİ
15.00- DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME
18.45- SHOW HABER
20.00- KIZILCIK ŞERBETİ
00.15- VELİAHT
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 John Wick 3
22:30 John Wick 3
00:30 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI
09.00- GEL KONUŞALIM
12.30- SURVİVOR
16.00- ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ
20.00- O SES TÜRKİYE
00.15- CANER TASLAMAN İLE AKLIMDAKİ SORULAR
ATV YAYIN AKIŞI
06.00- ALDATMAK
07.00- KAHVALTI HABERLERİ
08.30- NİHAT HATİPOĞLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR
10.00- MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13.00- ATV GÜN ORTASI
14.00- MUTFAK BAHANE
16.00- ESRA EROL'DA
19.00- ATV ANA HABER
20.00- A.B.İ
23.20- KURULUŞ ORHAN
TRT1 YAYIN AKIŞI
06.25- KALK GİDELİM
09.15- ADINI SEN KOY
10.30- ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE
13.15- SEKSENLER
14.30- KARA AĞAÇ DESTANI
17.45- LİNGO TÜRKİYE
19.00- ANA HABER
19.55- İDDİALARIN AKSİNE
20.00- TAŞACAK BU DENİZ
00.15- VEFA SULTAN