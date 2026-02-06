Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 6 Şubat Cuma! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

6.02.2026 11:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
6 Şubat 2026 Cuma günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. Bugün hangi kanalda ne var? Günün dizileri ve filmleri...

6 Şubat Cuma günü televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve filmleri ile 6 Şubat cuma günü tv kanallarının yayın akışı belli oldu.

NOW YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

02:15 Adım Farah

KANAL D YAYIN AKIŞI

6 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI 

07.00- KÜÇÜK AĞA

09.00- NELER OLUYOR HAYATTA?

11.00- YAPRAK DÖKÜMÜ

14.00- GELİNİM MUTFAKTA

16.45- ARKA SOKAKLAR

18.30- KANAL D ANA HABER

20.00- ARKA SOKAKLAR

00.15- BEYAZ'LA JOKER

 

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09.30- KUZEY YILDIZI İLK AŞK

12.30- GELİN EVİ

15.00- DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

18.45- SHOW HABER

20.00- KIZILCIK ŞERBETİ

00.15- VELİAHT

 

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 John Wick 3

22:30 John Wick 3

00:30 Yalı Çapkını

 

TV8 YAYIN AKIŞI

09.00- GEL KONUŞALIM

12.30- SURVİVOR

16.00- ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ

20.00- O SES TÜRKİYE

00.15- CANER TASLAMAN İLE AKLIMDAKİ SORULAR

 

ATV YAYIN AKIŞI 

06.00- ALDATMAK

07.00- KAHVALTI HABERLERİ

08.30- NİHAT HATİPOĞLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR

10.00- MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13.00- ATV GÜN ORTASI

14.00- MUTFAK BAHANE

16.00- ESRA EROL'DA

19.00- ATV ANA HABER

20.00- A.B.İ

23.20- KURULUŞ ORHAN

 

TRT1 YAYIN AKIŞI 

06.25- KALK GİDELİM

09.15- ADINI SEN KOY

10.30- ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE

13.15- SEKSENLER

14.30- KARA AĞAÇ DESTANI

17.45- LİNGO TÜRKİYE

19.00- ANA HABER

19.55- İDDİALARIN AKSİNE

20.00- TAŞACAK BU DENİZ

00.15- VEFA SULTAN

 

 

 

