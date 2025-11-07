TV yayın akışı 7 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

7 Kasım akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Kasım yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI;
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aynadaki Yabancı
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Aşk ve Gözyaşı
KANAL D YAYIN AKIŞI;
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar
NOW TV YAYIN AKIŞI;
07.30 İlk Bakış
08:30 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Ben Onun Annesiyim
19.00 Now Ana Haber
20.00 Ben Onun Annesiyim
23.45 Ben Leman
SHOW TV YAYIN AKIŞI;
06.00 Yeni Gelin
08.15 Bu Sabah
10.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI;
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
16.15 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Aile Şerefi
22.00 Hayat Öpücüğü
TRT 1 YAYIN AKIŞI;
06.30 Kalk Gidelim
09.30 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.30 Gönül Dağı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Taşacak Bu Deniz
TV 8 YAYIN AKIŞI;
06.00 Tuzak
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
13.15 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye