TV yayın akışı 8 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

8 Haziran Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Haziran Pazar tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Password 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat…Aşk…Adalet… 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 2 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Yerli Sinema Kapıcılar Kralı 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00
TRT1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Yerli Sinema Kara Murat Fatih’in Fermanı
16:30 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
21:45 Password
23:45 Yerli Sinema Gelin Halayı
02:00 Yargı
04:30 5N1K
05:00 Poyraz Karayel
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
11:15 Leyla: Hayat…Aşk…Adalet…
14:30 Yasak Elma
16:00 Çift Kişilik Oda
19:00 Now Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat…Aşk…Adalet…
23:30 Çift Kişilik Oda
02:30 Adım Farah
04:30 Elkızı
06:00 Karagül
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin hayat Bildiği Gibi
08:00 Yerli Sinema Acele Koca Aranıyor
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Yerli Sinema Evlidir Ne Yapsa Yeridir
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Kapıcılar Kralı
21:45 Yerli Sinema Köşeyi Gerzek Şaban
23:30 Yerli Sinema Kapıcılar Kralı
01:30 Yerli Sinema Köşeyi Gerzek Şaban
02:45 Yerli Sinema Evlidir Ne Yapsa Yeridir
04:15 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:15 Yerli Sinema Görevimiz Tatil
14:15 Bir Gece Masalı
17:10 Yerli Sinema Çakallarla Dans 5
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:30 Hayallerinin Peşinde
06:15 Beni Böyle Sev
08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
15:50 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3’te 3
01:30 Gönül Dağı Kurban
03:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sahipsizler
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Yerli Sinema Salur Kazan: Zoraki Kahraman
01:30 Yerli Sinema Salur Kazan: Zoraki Kahraman
03:15 Kaderimin Oyunu
04:30 Türk Müziği
05:30 Aramızda Kalsın
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
08:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin
16:00 UEFA Uluslar Ligi 3.’lük Maçı Almanya-Fransa
20:00 Survivor All Star Gönüllüler
22:00 UEFA Uluslar Ligi Final Maçı Portekiz-İspanya
00:15 Gazete Magazin
04:00 Oynat Bakalım