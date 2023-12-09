TV yayın akışı 9 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler? FOX TV, Kanal D yayın akışı

Yayınlanma: 09.12.2023 - 07:00

Güncelleme: 09.12.2023 - 07:00

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Aralık Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Dönence

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Adım Farah

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çin Falı

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Bir Yuvam Olsun

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Ne Gemiler Yaktım

15:45 Sandık Kokusu

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Ne Gemiler Yaktım

02:15 Sandık Kokusu

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:55 Beni Böyle Sev

08:50 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

04:10 Gönül Dağı

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Adım Farah

14:30 Yabani

16:30 Şahane Hayatım

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Adım Farah

00:00 Kirli Sepeti

02:30 Hudutsuz Sevda

05:00 Kefaret

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Oynat Bakalım

12:30 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye All Star

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:30 Son Karar

02:15 Gazete Magazin

04:30 Tuzak

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

13:00 Aldatmak

16:00 Altın Kafes

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Altın Kafes

02:20 Kuruluş Osman

04:30 Bir Küçük Gün Işığı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Fazilet Hanım ve Kızları

08:30 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Abigail: Sınırların Ötesinde

13:45 Sakla Beni

16:00 Ömer

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çin Falı

00:45 Belalı Karakol

02:45 Çin Falı

04:30 Fazilet Hanım ve Kızları

05:30 Abigail: Sınırların Ötesinde

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı

21:45 Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı

23:45 Arka Sokaklar

02:30 Poyraz Karayel

04:45 Müzik Arası