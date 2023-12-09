TV yayın akışı 9 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler? FOX TV, Kanal D yayın akışı
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 9 Aralık 2023 Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 9 Aralık 2030 Cumartesi TV rehberi...
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Aralık Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Dönence
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Adım Farah
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çin Falı
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Bir Yuvam Olsun
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Ne Gemiler Yaktım
15:45 Sandık Kokusu
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Ne Gemiler Yaktım
02:15 Sandık Kokusu
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:55 Beni Böyle Sev
08:50 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
04:10 Gönül Dağı
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Adım Farah
14:30 Yabani
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
00:00 Kirli Sepeti
02:30 Hudutsuz Sevda
05:00 Kefaret
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Oynat Bakalım
12:30 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye All Star
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:30 Son Karar
02:15 Gazete Magazin
04:30 Tuzak
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
13:00 Aldatmak
16:00 Altın Kafes
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Altın Kafes
02:20 Kuruluş Osman
04:30 Bir Küçük Gün Işığı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Fazilet Hanım ve Kızları
08:30 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Abigail: Sınırların Ötesinde
13:45 Sakla Beni
16:00 Ömer
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çin Falı
00:45 Belalı Karakol
02:45 Çin Falı
04:30 Fazilet Hanım ve Kızları
05:30 Abigail: Sınırların Ötesinde
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı
21:45 Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı
23:45 Arka Sokaklar
02:30 Poyraz Karayel
04:45 Müzik Arası
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