Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 9 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 9 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

9.10.2025 10:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 9 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Ekim günü tv yayın akışı...

9 Ekim akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Ekim yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:45 - Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Eşref Rüya

23:15 - Arka Sokaklar

02:00 - Poyraz Karayel

04:15 - Baht Oyunu

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:33 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:25 - Kalk Gidelim

09:20 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 – Seksenler

14:25 - Teşkilat

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 - Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 - Teşkilat

23:20 - Mehmed: Fetihler Sultanı

02:05 - Cennetin Çocukları

04:40 - Seksenler

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 – Aile

08:15 - Bu Sabah

10:00 – Veliaht

12:30 - Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 - Veliaht

00:15 - Kızılcık Şerbeti

02:45 - Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 – İstanbullu Gelin

09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 - Söz

19:00 – Star Haber

20:00 – Oh Olsun

21:45 - Çarpıntı

00:00 - Kral Kaybederse

02:30 - Baba Ocağı

04:00 - Dürüye'nin Güğümleri

05:30 - Söz

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Aşk ve Gözyaşı

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 - Aynadaki Yabancı

04:00 - Kardeşlerim

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 - Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 - Oynat Bakalım

09:00 - Gel Konuşalım

13:15 - MasterChef Türkiye

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 – Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

03:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

NOW YAYIN AKIŞI 

07:30 - İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Yasak Elma

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 – Halef: Köklerin Çağrısı

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı

00:15 - Ben Leman

03:00 - Halef: Köklerin Çağrısı

05:15 - Bay Yanlış

06:00 - Karagül

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi