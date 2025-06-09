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TV yayın akışı 9 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 9 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

9.06.2025 09:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 9 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Haziran Pazartesi günü tv yayın akışı...

9 Haziran Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Haziran Pazartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Eşref Rüya 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Recep İvedik 4 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Deli Dumrul 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Sakar Şakir 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

TRT1 YAYIN AKIŞI: 3’te 3 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Anka 20:00


NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Yasak Elma

13:45 En Hamarat Benim

16:45 Karagül

19:00 Now Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 4

22:30 Çift Kişilik Oda

04:00 Adım Farah

05:00 Elkızı

06:00 Karagül

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sahipsizler

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

23:30 Yerli Sinema Deli Dumrul

01:30 Yerli Sinema Deli Dumrul

03:00 Kaderimin Oyunu

05:00 Aramızda Kalsın

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:55 Hangimiz Sevmedik

08:45 Kod Adı Kırlangıç

10:05 Kasaba Doktoru

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14:10 Seksenler

15:15 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 3’te 3

22:35 Gönül Dağı-Kurban

01:40 3’te 3

03:45 Kasaba Doktoru

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Can Borcu

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema İç Savaş

22:30 Yerli Sinema Anka

01:00 Yerli Sinema Anka

03:20 Aldatmak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Sakar Şakir

21:45 Yerli Sinema Nasipse Olur

00:15 Yerli Sinema Sakar Şakir

01:45 Yerli Sinema Nasipse Olur

03:30 Kızılcık Şerbeti

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

23:15 Yerli Sinema Hep Yek 4: Bela Okuma Altan

01:30 Yerli Sinema Hep Yek 4: Bela Okuma Altan

03:15 Yargı

05:00 Poyraz Karayel

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