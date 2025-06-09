TV yayın akışı 9 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

9 Haziran Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Haziran Pazartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Eşref Rüya 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Recep İvedik 4 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Deli Dumrul 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Sakar Şakir 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00
TRT1 YAYIN AKIŞI: 3’te 3 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Anka 20:00
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Yasak Elma
13:45 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Now Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 4
22:30 Çift Kişilik Oda
04:00 Adım Farah
05:00 Elkızı
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sahipsizler
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
23:30 Yerli Sinema Deli Dumrul
01:30 Yerli Sinema Deli Dumrul
03:00 Kaderimin Oyunu
05:00 Aramızda Kalsın
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:55 Hangimiz Sevmedik
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:05 Kasaba Doktoru
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14:10 Seksenler
15:15 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 3’te 3
22:35 Gönül Dağı-Kurban
01:40 3’te 3
03:45 Kasaba Doktoru
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Can Borcu
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema İç Savaş
22:30 Yerli Sinema Anka
01:00 Yerli Sinema Anka
03:20 Aldatmak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Sakar Şakir
21:45 Yerli Sinema Nasipse Olur
00:15 Yerli Sinema Sakar Şakir
01:45 Yerli Sinema Nasipse Olur
03:30 Kızılcık Şerbeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
23:15 Yerli Sinema Hep Yek 4: Bela Okuma Altan
01:30 Yerli Sinema Hep Yek 4: Bela Okuma Altan
03:15 Yargı
05:00 Poyraz Karayel