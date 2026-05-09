TV yayın akışı 9 Mayıs Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

9.05.2026 09:24:00
Haber Merkezi
9 Mayıs 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 9 Mayıs Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın altıncı  gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 9 Mayıs Cumartesi yayın akışı...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:00 Keloğlan ile Cankız

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Şaşkın Damat

14:30 Delikanlı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Güller ve Günahlar

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Güller ve Günahlar

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

16:30 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:00 Benim Tatlı Yalanım

11:00 Dizi

14:00 Bir Şansım Olsa

15:30 Dizi

19:00 Star Haber

20:00 Dizi

NOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Karagül

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:00 Kamera Arkası

12:45 Halef

16:00 Yeraltı

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Gelenek Görenek

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor

11:50 A.B.İ

14:45 Çakallarla Dans 4

16:45 Robin Hood

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 Beni Böyle Sev

08:40 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:40 Yaşam Başka Yerde

12:00 Dizi

14:55 Taşacak Bu Deniz

17:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

