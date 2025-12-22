Üç Kağıtçı filminin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturuyor. Filmin senaristliğini Natuk Baytan üstleniyor. Peki, Üç Kağıtçı filmi konusu ne? Üç Kağıtçı filmi oyuncuları kim?

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİNİN KONUSU NE?

Rıfkı (Kemal Sunal), ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan köyüne geri döner. Ancak babasından kalan mallar bir hile sonucu akrabası Sabri'ye (Nizam Ergüden) geçmiştir. Rıfkı, dizlerindeki romatizma rahatsızlığı nedeniyle yağmurun ne zaman yağacağını iyi tahmin eden biridir. Köy halkı Arif Efendi adındaki şeyhten medet umar ve yağmur duasına çıkarlar. Ancak Rıfkı bu kişilere yağmurun bugün yağmayacağını söyler. Bu arada Sabri sürekli olarak Rıfkı'nın köyden gitmesi için uğraşmaktadır.

Rıfkı güneşli bir günde yağmurun yağacağını söyler, köylüler ona inanmaz ve onunla iddiaya girerler. Sonunda yağmur yağar. Böylece Rıfkı'nın köyde adı birden ermişe çıkar. Rıfkı, artık çok meşhur biridir. Üfürükçülük yapar, evde kalmış yaşlı kadınların kısmetini açar. Kötürümleri üfleyerek ayağa kaldırır. Bu arada bazı çıkarcılar, köyün belediye başkanı seçimlerine Rıfkı'nın girmesini ister. Ancak belediye başkanı olmayı isteyen kasabanın zenginlerinden Satılmış Ağa (Ali Şen) Rıfkı'ya rüşvet teklif eder Rıfkı bu parayı alır ve köylülerin tüm borçlarını öder. Ancak yarıştan çekilmez ve reis adaylığı devam eder. Sonunda Rıfkı reisliği kazanır ve kasabanın belediye başkanı olur. Başkan olduktan sonra mahalleli, esnafın yaptığı yanlışları görür ve tüm sorunları düzeltir. Rıfkı'nın her dediği çıktığı için halk onu tamamen ermiş birisi olarak görür.

Rıfkı bir gece rüyasında öleceği saati görür ve bunu halka söyler, herkes Rıfkı'nın dediği saatte öleceğini zanneder ve üzülür. Ancak bu sadece bir rüyadır ve Rıfkı'nın dediği çıkmaz. Sonunda halk ona inanmaz ve üçkâğıtçı olduğu ortaya çıkar. Ancak Rıfkı çıkıp halka bir ermiş olmadığını anlatır ve halk onun yaptığı iyilikleri bildiğinden Rıfkı'yı çok sever ve sadece onun belediye başkanı olarak başlarında kalmasını isterler. Rıfkı, Sabri'den babasının tüm mallarını geri alır, Sabri hileyle aldığı malları kaybeder ve karısı tarafından da terk edilir. Satılmış Ağa da birçok değerli malını ve altınlarını Rıfkı'yla giriştiği reislik yarışında kaybeder. Sonunda Rıfkı kazanır ve halk tarafından sevilen bir başkan olur. Artık üçkâğıtçı olmadığı da halk tarafından anlaşılmıştır.

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Üç kağıtçı filmi 1981 yılında İstanbul - Zekeriyaköy'de çekilmiştir.

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal - Rıfkı

Ülkü Özen - Nuriye

Ali Şen - Satılmış Ağa

Turgut Özatay - Armutlulu Hasan

Nizam Ergüden - Sabri

Reha Yurdakul - Kahveci Rıza

Hakkı Kıvanç - Mustafa

Arap Celal - Köylü

Zeki Sezer - Belediye Memuru Zeki

Muhteşem Durukan - Durmuş

Zehra Uçar - Raziye

Renan Fosforoğlu - Ahmet Efendi

Yadigar Ejder - Hamza

Zeki Alpan - Arif Efendi

Haydar Karaer - Bakkal

Ahmet Turgutlu - Kasap Ali

Ayten Koçak - Çirkin Kız

İsmail Cavcı - Muhsin

Sabahat Işık - Ahmet Amca'nın eşi

Baki Tamer - Rüstem Ağa

Selahattin Fırat - Doktor

Kudret Karadağ - Satılmış Ağa'nın adamı

Süheyl Eğriboz - Satılmış Ağa'nın adamı

Necdet Kökeş - Kötürüm Ahmet

Nermin Özses - Çirkin Kızın annesi

Ali Demir - Köy muhtarı

Seyfettin Karadayı - Murat Hoca

Ahmet Sert - Arabacı

Erdoğan Seren - Satılmış Ağa'nın adamı

Sabahat İzgü - Köylü

Bahri Ateş - Köylü

Yılmaz Kurt - Satılmış Ağa'nın adamı

Yusuf Çağatay - Köylü

Orhan Çoban - Noter

Çetin Tolbas - Köylü

Niyazi Vanlı - Sakat adam

İbrahim Kurt - Kasap Ali'nin yardımcısı

Sehra Uçar - Melek

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kemal Sunal'ın rol aldığı Üç Kağıtçı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlenmiştir.