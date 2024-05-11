Cennetin Rengi filminin konusu ne? Cennetin Rengi filminin oyuncuları kim?

Cennetin Rengi (The Color of Paradise) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Cennetin Rengi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Cennetin Rengi filminin konusu ne? Cennetin Rengi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 17:50
Cennetin Rengi filminin konusu ne? Cennetin Rengi filminin oyuncuları kim?
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Cennetin Rengi filminin yönetmenliği ve senaristliğini Mecid Mecidi üstleniyor. Peki, Cennetin Rengi filminin konusu ne? Cennetin Rengi filminin oyuncuları kim? 

CENNETİN RENGİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Küçük Muhammed (Mohsen Ramezani),Tahran 'daki bir körler okulunda yatılı olarak eğitim görmektedir.Kör olarak doğmuştur ve çevresindeki dünyayı dokunarak ve işiterek anlamaya çalışmaktadır.Okulu yazın tatile girdiğinde babası onu almak ve köyüne götürmek üzere okula gelir.Muhammed'in annesi ölmüştür ve babası yeni bir evlilik planlamaktadır.Özürlü bir çocuğun evlilik planlarını bozacağından endişelenen baba sürekli olarak ondan kurtulmak için çareler arar.Köyde ise Muhammed'i yazı birlikte geçirecekleri sevecen iki kız kardeş ve yaşlı ninesi beklemektedir.

CENNETİN RENGİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hossein Mahjoub

Elham Sharifi

Farahnaz Safari

Mohamad Rahmani

Morteza Fatemi

Salameh Feyzi

Mohsen Ramezani

Kamal Mirkarimi

Behzad Rafi

CENNETİN RENGİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Cennetin Rengi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.


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