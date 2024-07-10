Yayınlanma: 10.07.2024 - 10:17

Güncelleme: 10.07.2024 - 10:17

Aile Şerefi filminin yönetmenliğini Orhan Aksoy, senaristliğini Sadık Şendil ve Suphi Tekniker üstleniyor. Peki, Aile Şerefi filminin konusu ne? Aile Şerefi filminin oyuncuları kim?

AİLE ŞEREFİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Rıza at arabası ile maden suyu satarak para kazanmakta, karısı Adile ve beş çocuğu ile beraber kıt kanaat geçinmektedir. Yeni evlenen kızları Ayşe ve damatlarının da yanlarına katılmasıyla yaşam sıkıntısına düşerler. Damat Zihni işportacı, oğullarından Hasan Tıp Fakültesi'nde öğrenci, Selim bir fabrikada, kızı Zeynep ise bir konfeksiyon atölyesinde işçidir. Ortaokulda okuyan en küçük oğlan Murat'a araba çarpınca bütün aile perişan olur .Çarpan kişi ailenin kızına aşık olup kıza musallat olur. Orhanın babasıda sadece oğlu için yaşamaktadır.Herşey o asalak oğlu içindir. Orhan sucu Rızanın ailesinin huzurunu kaçırır ve Baba Rıza aile şerefi için bir şeyler yapmak zorundadır.

AİLE ŞEREFİ OYUNCULARI KİM?