Aile Şerefi filminin konusu ne? Aile Şerefi filminin oyuncuları kim?
Aile Şerefi filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Aile Şerefi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Aile Şerefi filminin konusu ne? Aile Şerefi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Aile Şerefi filminin yönetmenliğini Orhan Aksoy, senaristliğini Sadık Şendil ve Suphi Tekniker üstleniyor. Peki, Aile Şerefi filminin konusu ne? Aile Şerefi filminin oyuncuları kim?
AİLE ŞEREFİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Rıza at arabası ile maden suyu satarak para kazanmakta, karısı Adile ve beş çocuğu ile beraber kıt kanaat geçinmektedir. Yeni evlenen kızları Ayşe ve damatlarının da yanlarına katılmasıyla yaşam sıkıntısına düşerler. Damat Zihni işportacı, oğullarından Hasan Tıp Fakültesi'nde öğrenci, Selim bir fabrikada, kızı Zeynep ise bir konfeksiyon atölyesinde işçidir. Ortaokulda okuyan en küçük oğlan Murat'a araba çarpınca bütün aile perişan olur .Çarpan kişi ailenin kızına aşık olup kıza musallat olur. Orhanın babasıda sadece oğlu için yaşamaktadır.Herşey o asalak oğlu içindir. Orhan sucu Rızanın ailesinin huzurunu kaçırır ve Baba Rıza aile şerefi için bir şeyler yapmak zorundadır.
AİLE ŞEREFİ OYUNCULARI KİM?
- Ayşen Guruda
- Münir Özkul
- Adile Naşit
- Ahmet Sezerel
- Şevket Altuğ
En Çok Okunan Haberler
-
- Yurttaş ışık yakıp kapatma eylemine katıldı
- Buket Aydın canlı yayını terk etti
- Üç konfederasyon asgari ücret talebini açıkladı
- ‘Parti içinde en az 50 milletvekili…’
- ‘Boğazıma yapıştı, paramı ilk gün elimden alıyordu'
- TTB'den o fotoğrafla ilgili açıklama geldi
- Ülker şikâyet etti, Züber'in reklamları durduruldu
- 'Bu akşam 21.00'de başlıyoruz!'
- Dolar yıl sonunda o rakamı görecek!
- Suavi’nin eşi Gönül Yılman Saygan gözaltına alındı