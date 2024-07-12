Hava Muhalefeti filminin konusu ne? Hava Muhalefeti filminin oyuncuları kim?

Hava Muhalefeti filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hava Muhalefeti filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hava Muhalefeti filminin konusu ne? Hava Muhalefeti filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:43
Hava Muhalefeti filminin konusu ne? Hava Muhalefeti filminin oyuncuları kim?
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Hava Muhalefeti filminin yönetmenliğini  Murat Kepez, senaristliğini Eray Akyamaner ve Uğur Güvercin üstleniyor. Peki, Hava Muhalefeti filminin konusu ne? Hava Muhalefeti filminin oyuncuları kim? 

HAVA MUHALEFETİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Hava Muhalefeti, bir hafta sonu kaçamağı yapmak için bindikleri uçakta kendilerini beklenmedik olayların içinde bulan Cemil ve Gözde'nin hikayesini konu ediyor. Milletvekili adayı olan Cemil Yıldırım, sevgilisi Gözde ile güzel bir hafta sonu kaçamağı planlar. Ancak küçük bir kaçamak olarak düşündükleri tatilleri, Bodrum uçağındaki yerlerini almalarıyla eğlenceli bir yolculuğa dönüşür. Hem Cemil ve Gözde, hem de uçaktaki diğer yolcular, kendilerini bekleyen sürprizden habersisz kahkaha dolu bir yolculuğa başlar.

HAVA MUHALEFETİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Doğa Rutkay
  • Ali Sunal
  • Ege Kökenli
  • Burak Hakkı
  • Ali Yoğurtçuoğlu
  • Aziz Aslan
  • Kemal Uçar
  • Kerem Atabeyoğlu

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