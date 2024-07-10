Denizde Dehşet filmi konusu nedir? Denizde Dehşet filmi oyuncuları kimler?
Denizde Dehşet filminin konusu ve oyuncu kadrosu sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, Denizde Dehşet filmi konusu nedir? Denizde Dehşet filmi oyuncuları kimler?
2017 yılında vizyona giren Denizde Dehşet filmi televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Peki, Denizde Dehşet filmi konusu nedir? Denizde Dehşet filmi oyuncuları kimler?
DENİZDE DEHŞET FİLMİ KONUSU NEDİR?
Denizde Dehşet, Meksika’da dalış yapan iki kız kardeşin, kafesin halatının kopmasıyla okyanusun derinlerinde yaşadıkları korku dolu anları anlatıyor. Meksika’ya giden kardeşler Lisa ve Kate, köpekbalığı gözlemek için kafesle okyanusa dalmıştır. Ancak kafesi yukarıya bağlayan halatlarda sorun çıkar ve kardeşlerin bulunduğu kafes okyanusun tabanına, 47 metre derinliğe düşer. Köpekbalıkları etraflarında pusuya yatmış olan kız kardeşlerin oksijeni hızla tükenmektedir ve suyun yüzüne çıkabilmeleri için bir saatten az bir süreleri bulunmaktadır.
DENİZDE DEHŞET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
- Mandy Moore,
- Claire Holt,
- Matthew Modine
- Yani Gellman
- Chris J. Johnson
- Axel Mansilla
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