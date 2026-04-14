Cumhuriyet Gazetesi Logo
Üçüncü Şahıs filminin konusu ne? Üçüncü Şahıs filminin oyuncuları kim?

14.04.2026 11:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Üçüncü Şahıs (The Third Person) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Üçüncü Şahıs filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Üçüncü Şahıs filminin konusu ne? Üçüncü Şahıs filminin oyuncuları kim?

Üçüncü Şahıs filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Paul Haggis üstleniyor. Peki, Üçüncü Şahıs filminin konusu ne? Üçüncü Şahıs filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Image

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS FİLMİNİN KONUSU NE?

Ödüllü yazar Michael, kitabını bitirmek üzere kendini Paris'te bir otel odasına kapatmış bir yandan genç bir gazeteciyle ilişki yaşamaktadır. İş için İtalya'ya gelen Scott ise burada, kaçırılan kızını kurtarmaya çalışan Monika ile tanışır ve onunla İtalya'ya doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkar. New York'ta yaşayan eski oyuncu Julia ise kocasına karşı çetin bir velayet savaşı vermektedir. Bu üç hikaye, bir süre sonra ortak bir noktada kesişir.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Liam Neeson

Mila Kunis

Adrien Brody

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Üçüncü Şahıs IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.

