Umudun Tarifi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Naomi Kawase üstleniyor. Peki, Umudun Tarifi filminin konusu ne? Umudun Tarifi filminin oyuncuları kim?

UMUDUN TARİFİ FİLMİNİN KONUSU NE?

“Umudun Tarifi, hayatın zorluklarına karşı bir araya gelen iki kişinin buluşmasıdır. Cennete ulaşmadan önce daha kaç kez yıkılmamız gerekir?” diyor yönetmen Naomi Kawase. Filmin kahramanlarından Sentaro, içi “an”, yani tatlı fasulye ezmesi dolu börekler yapan bir fırının sahibidir. Tokue adında bir yaşlı kadın, dükkânın da ona yardımcı olmayı teklif edince Sentaro tereddütle kabul eder. Fakat Tokue’nin gizli bir tariften yaptığı “an” sihirli denecek kadar lezzetlidir ve bu sayede dükkânın satışları müthiş artar. Zamanla Tokue ile Sentaro birbirlerine de açılacak, dertlerini paylaşacaklardır.

UMUDUN TARİFİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kirin Kiki

Miyoko Asada

Etsuko Ichihara

Miki Mizuno

Masatoshi Nagase

Kyara Uchida

UMUDUN TARİFİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Umudun Tarifi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.