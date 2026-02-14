Umudunu Kaybetme (The Pursuit of Happyness) filminin konusu ne? Umudunu Kaybetme filminin oyuncuları kim?

Umudunu Kaybetme filminin yönetmen koltuğunda Gabriele Muccino oturuyor. Peki, Umudunu Kaybetme filminin konusu ne? Umudunu Kaybetme filminin oyuncuları kim?

UMUDUNU KAYBETME FİLMİNİN KONUSU NE?

San Francisco'da karısı Linda ve oğlu Christopher ile yaşayan Chris Gardner, 1981 yılında pahalı ve çabuk demode olan bir teknoloji olan kemik tarayıcı ürünlerinin satışını üstlenir. Bu ürünlerin satışında başarı sağlayamaması üzerine karısı Linda tarafından terk edilir.

Maddi kazanç sağlamak için değişik alanlara yönelen Gardner Dean Witter'dan bir yönetici ile tanışır ve bir zeka küpü'nü çözerek onu etkiler. Tanıştığı yeni kişi sayesinde borsada sarraf olabilmek adına bir şans yakalar. Dean Witter'da stajyer olur ve ücret almasa da programın sonunda iş ve parlak bir gelecek elde edeceğini umarak kabul eder. Parasal güvencesi olmayan Chris ve oğlu, kısa süre sonra oturdukları daireden çıkartılırlar ve geceyi geçirmek için düşkünler evi gibi bulabildikleri her yerde kalırlar.

UMUDUNU KAYBETME FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Will Smith - Chris Gardner

Jaden Smith - Christopher Gardner Jr.

Thandie Newton - Linda Gardner

Brian Howe - Jay Twistle

Dan Castellaneta - Alan Frakesh

James Karen - Martin Frohm

Kurt Fuller - Walter Ribbon

Domenic Bove - Tim Ribbon

Takayo Fischer - Bayan Chu

UMUDUNU KAYBETME FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Umudunu Kaybetme filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8 olarak belirlendi.