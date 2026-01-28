Cumhuriyet Gazetesi Logo
Umut filminin konusu ne? Umut filminin oyuncuları kim?

Umut filminin konusu ne? Umut filminin oyuncuları kim?

28.01.2026 19:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Umut filminin konusu ne? Umut filminin oyuncuları kim?

Umut (Hope) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Umut filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Umut filminin konusu ne? Umut filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Umut filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Boris Lojkine üstleniyor. Peki, Umut filminin konusu ne? Umut filminin oyuncuları kim? 

UMUT FİLMİNİN KONUSU NE?

Sahra çölünün tam ortasında, Avrua'ya kapak atabilmek için uğraşan genç Kamerunlu Leonard, bu süreçte bir başka göçmen olan Nijeryalı Hope'un hayatını kurtarır.  İnsanın bencil davranmak dışında pek de fazla alternatifinin olmadığı bu acımasız coğrafyada Hope ve Leonard ikilisi hem kendi başlarının çaresine bakmak hem de aralarında filizlenen aşklarını yaşamak zorundadır.

UMUT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Justin Wang

Endurance Newton

Dieudonné Bertrand Balo’o

Bobby Igiebor

Nabyl Fally Koivogui

Henri Didier Njikam

Martial Eric Italien

Abdessalam Hessoun

Abdelaziz Nsangou 

Hatem Benabdellah 

Ndjaba Lavenir 

Yvan René Page 

Aimé Foe Mbarga 

Arouna Mpempeme 

Bruno Mbiene 

Samuel Muzingo Msoumulu 

Giresse Mabanzila 

Azeddine Taoussi

UMUT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Umut filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #konusu nedir?