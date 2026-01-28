Umut filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Boris Lojkine üstleniyor. Peki, Umut filminin konusu ne? Umut filminin oyuncuları kim?
UMUT FİLMİNİN KONUSU NE?
Sahra çölünün tam ortasında, Avrua'ya kapak atabilmek için uğraşan genç Kamerunlu Leonard, bu süreçte bir başka göçmen olan Nijeryalı Hope'un hayatını kurtarır. İnsanın bencil davranmak dışında pek de fazla alternatifinin olmadığı bu acımasız coğrafyada Hope ve Leonard ikilisi hem kendi başlarının çaresine bakmak hem de aralarında filizlenen aşklarını yaşamak zorundadır.
UMUT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Justin Wang
Endurance Newton
Dieudonné Bertrand Balo’o
Bobby Igiebor
Nabyl Fally Koivogui
Henri Didier Njikam
Martial Eric Italien
Abdessalam Hessoun
Abdelaziz Nsangou
Hatem Benabdellah
Ndjaba Lavenir
Yvan René Page
Aimé Foe Mbarga
Arouna Mpempeme
Bruno Mbiene
Samuel Muzingo Msoumulu
Giresse Mabanzila
Azeddine Taoussi
UMUT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Umut filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.