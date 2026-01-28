Umut filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Boris Lojkine üstleniyor. Peki, Umut filminin konusu ne? Umut filminin oyuncuları kim?

UMUT FİLMİNİN KONUSU NE?

Sahra çölünün tam ortasında, Avrua'ya kapak atabilmek için uğraşan genç Kamerunlu Leonard, bu süreçte bir başka göçmen olan Nijeryalı Hope'un hayatını kurtarır. İnsanın bencil davranmak dışında pek de fazla alternatifinin olmadığı bu acımasız coğrafyada Hope ve Leonard ikilisi hem kendi başlarının çaresine bakmak hem de aralarında filizlenen aşklarını yaşamak zorundadır.

UMUT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Justin Wang

Endurance Newton

Dieudonné Bertrand Balo’o

Bobby Igiebor

Nabyl Fally Koivogui

Henri Didier Njikam

Martial Eric Italien

Abdessalam Hessoun

Abdelaziz Nsangou

Hatem Benabdellah

Ndjaba Lavenir

Yvan René Page

Aimé Foe Mbarga

Arouna Mpempeme

Bruno Mbiene

Samuel Muzingo Msoumulu

Giresse Mabanzila

Azeddine Taoussi

UMUT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Umut filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.