Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli Umut Işığım filmi için hazırlıklar hızlandı. Peki, Umut Işığım filminin konusu ne? Umut Işığım filminin oyuncuları kimler?

UMUT IŞIĞIM FİLMİNİN KONUSU NE OLACAK?

Başrolünde Alp Navruz ile Tamer Levent'in oynayacağı filmde; yıllardır deniz fenerinde görev yapan yalnız ve inatçı bekçi Kerim'in, şehrin şaşaalı yaşantısına ayak uydurup ailesinden uzaklaşan oğlu Eyüphan ile yıllar sonra bir araya gelip gireceği duygusal hesaplaşmalar gözler önüne serilecek.

UMUT IŞIĞIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Tamer Levent ve Alp Navruz’u aynı hikâyede buluşturan Umut Işığım filmi, açıklanan ayrıntılarıyla şimdiden dikkat çekiyor. Baba-oğul ilişkisi etrafında şekillenen film, duygusal anlatımı ve güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor.