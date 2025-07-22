Uncharted: Kayıp Miras filminin yönetmen koltuğunda Ruben Fleischer oturuyor. Filmin senaristliğini Rafe Judkins, Art Marcum üstleniyor. Peki, Uncharted: Kayıp Miras filminin konusu ne? Uncharted: Kayıp Miras filminin oyuncuları kim?

UNCHARTED FİLMİNİN KONUSU NE?

Uncharted, genç ve korkusuz Nathan Drake ile kıvrak zekalı ortağı Victor Sullivan'ın çıktıkları ilk hazine avında yaşadığı maceraları konu ediyor. Hazine avcısı Nathan Drake, efsanevi Güney Amerika altın şehri El Dorado'nun yerini bulabileceğine inanmaktadır. Kıvrak zekalı ortağı Victor Sullivan ile yola koyulan Nathan'ın planı, hırslı bir rakip tarafından keşfedildiğinde, altın şehir arayışı bir yarışa dönüşür. Nathan, baş düşmanının açgözlü entrikalarını ve planlarını engellemek ve El Dorado'ya ondan önce ulaşmak için tüm becerilerini kullanmak zorundadır.

UNCHARTED FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Holland

Mark Wahlberg

Sophia Ali

Alana Boden

Antonio Banderas

Tati Gabrielle

Pilou Asbæk

Steven Waddington

Rudy Pankow

Georgia Goodman

Diarmaid Murtagh

Joseph Balderrama

Patricia Meeden

Robert Maaser

Manuel de Blas

Matt Barkley

Nolan North

UNCHARTED FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Uncharted: Kayıp Miras filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.