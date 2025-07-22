Uncharted: Kayıp Miras filminin yönetmen koltuğunda Ruben Fleischer oturuyor. Filmin senaristliğini Rafe Judkins, Art Marcum üstleniyor. Peki, Uncharted: Kayıp Miras filminin konusu ne? Uncharted: Kayıp Miras filminin oyuncuları kim?
UNCHARTED FİLMİNİN KONUSU NE?
Uncharted, genç ve korkusuz Nathan Drake ile kıvrak zekalı ortağı Victor Sullivan'ın çıktıkları ilk hazine avında yaşadığı maceraları konu ediyor. Hazine avcısı Nathan Drake, efsanevi Güney Amerika altın şehri El Dorado'nun yerini bulabileceğine inanmaktadır. Kıvrak zekalı ortağı Victor Sullivan ile yola koyulan Nathan'ın planı, hırslı bir rakip tarafından keşfedildiğinde, altın şehir arayışı bir yarışa dönüşür. Nathan, baş düşmanının açgözlü entrikalarını ve planlarını engellemek ve El Dorado'ya ondan önce ulaşmak için tüm becerilerini kullanmak zorundadır.
UNCHARTED FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tom Holland
Mark Wahlberg
Sophia Ali
Alana Boden
Antonio Banderas
Tati Gabrielle
Pilou Asbæk
Steven Waddington
Rudy Pankow
Georgia Goodman
Diarmaid Murtagh
Joseph Balderrama
Patricia Meeden
Robert Maaser
Manuel de Blas
Matt Barkley
Nolan North
UNCHARTED FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Uncharted: Kayıp Miras filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.