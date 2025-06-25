Üstat filminin yönetmen koltuğunda Nick Stagliano oturuyor. Filmin senaristliğini James C. Wolf, Nick Stagliano üstleniyor. Peki, Üstat filminin konusu ne? Üstat filminin oyuncuları kim?

ÜSTAT FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, akıl hocasına (Anthony Hopkins) olan borcunu ödeyebilmek için yeni bir görev üstlenen profesyonel bir suikastçıya (Anson Mount) odaklanıyor. Hedefinin izini sürmek ve öldürmekle görevlendirilen suikastçıya, diğer görevlerinin aksine bu görevi için fazla istihbarat verilmez. Hedefinin ne ismi ne de fotoğrafı verilir, yalnızca saat beşte küçük bir kasabadaki bir lokantada olacağı söylenir. Virtüöz, avını bulmak ve görevini tamamlamak için insan avına başlar. Hedefi, lokantadaki herhangi bir müşteri olabilir: Buna lokantanın gizemli garsonu (Abbie Cornish) da dahildir. Garson, suikastçının aradığı av olmasa bile görevi tehdit edebilecek ve adamın hayatını tehlikeye sokabilecek bir dikkat dağınıklığına sebebiyet vermektedir.

ÜSTAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Anthony Hopkins

Anson Mount

Abbie Cornish

David Morse

Eddie Marsan

Richard Brake

Diora Baird

Chris Perfetti

ÜSTAT FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Üstat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.0 olarak belirlendi.