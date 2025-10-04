Uykucu filminin yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturuyor. Filmin senaristliğini Kubilay Tat üstleniyor. Peki, Uykucu filminin konusu ne? Uykucu filminin oyuncuları kim?
UYKUCU FİLMİNİN KONUSU NE?
Uykucu filmi bir ajanlık hikâyesini anlatıyor.
UYKUCU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun başrollerinde yer aldığı Uykucu filminin kadrosunda Barış Falay, Ferit Kaya, Cengiz Bozkurt, Musa Uzunlar ve Tamer Levent yer alıyor.
UYKUCU FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Uykucu filmi 29 Ekim 2025'ten itibaren sinemalarda seyirciyle buluşacak.