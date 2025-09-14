Uzak Şehir dizisinin ilk bölümü ne zaman? Uzak Şehir dizisinin sezon finalinde ne oldu?

Uzak Şehir dizisi yeni sezonu ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Uzak Şehir dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu merak ediyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman? Uzak Şehir dizisinin sezon finalinde ne oldu?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Cihan, Alya'ya duyduğu aşkı Sadakat'e de Mine'ye de açıkça anlatır. Cihan'dan kolay kolay vazgeçmeye niyeti olmayan Mine ise Ecmel tehdidini sürdürür.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Kaya’nın Nadim’le birlikte geçirdiği kaza herkesi derinden sarsarken, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınanır. Babasına yapılanların ardından kontrolünü kaybeden Demir, hesap sormak üzere Cihan’ın karşısına çıkar. Aralarındaki düşmanlığın asla son bulmayacağını, acı sözlerle ifade eder

Nare ve Şahin, önlerindeki tüm engeller kalkınca evlenmeye karar verir. Gizlice çıktıkları bu yol onları mutlu sona ulaştıracak gibi görünürken, karşılarına çıkan sürpriz biri hikâyelerini baştan sona değiştirecek midir?

Cihan, Boran’ın katilini yakalamanın rahatlığını yaşarken, Alya’dan gelen bir haberle hayatlarının yeniden tehdit altında olduğunu fark eder. Olayı çözmek için harekete geçen Cihan, bu kez Mine’nin darbesiyle sarsılır. Yaşananların ardından Alya, hem kendisi hem de oğlu için bir karar almak zorunda kalır. Aklı ile kalbi arasında sıkışan Alya’yı kararından döndürmeye çalışan Cihan, bunda başarılı olabilecek midir?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü 15 Eylül Pazartesi saat 20.00’de Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.