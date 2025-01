Ricky Gervais, ‘After Life’ dizisindeki rol arkadaşı 'Brandy'nin hayatını kaybettiğini duyurdu

Yayınlanma: 23.01.2025 - 12:24

Güncelleme: 23.01.2025 - 12:24

İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, 'After Life' dizisinde rol alan ‘Anti’ isimli 13 yaşındaki köpeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İngiliz komedyen, yazar ve oyuncu Ricky Gervais, komedi-drama dizisi ‘After Life'ta Brandy karakterini canlandıran Antilly isimli köpeğin öldüğünü açıkladı. Gervais, Anti'nin ölümüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada,"Bu çok üzücü bir haber. Anti çok güzel bir ruha sahipti. Hemen kaynaştık ve After Life'ı tüm zamanların en sevdiğim dizi deneyimi haline getirmeme yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.

AFTER LIFE DİZİSİNİN KONUSU

After Life, Ricky Gervais yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı kara mizah türündeki İngiliz internet dizisi. İlk bölümü 8 Mart 2019 tarihinde Netflix'de yayımlanmış dizi, 14 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan 3. sezonu ile final yaptı.



Kurgusal bir kasaba olan Tambury'de geçen "After Life", karısının meme kanserinden ölmesinin ardından hayatı altüst olan gazete yazarı Tony Johnson'ı takip ediyor. Johnson, intihar etmeyi düşünür, ancak bunun yerine hayatını, diğer insanların nasıl hissettiğine bakmaksızın istediği her şeyi söyleyerek ve yaparak karısının ölümü için dünyayı cezalandırarak geçirmeye karar verir. Bunu "süper gücü" olarak görse de, çevresindeki herkes ona acıyıp onu daha iyi bir insan yapmaya çalışınca planı suya düşer.