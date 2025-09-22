Uzak Şehir dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Uzak Şehir dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu merak ediyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Mine'nin geçirdiği kaza sonrasında hayatı tehlikeye girer. Tüm yaşananlara rağmen Alya, Mine için elinden geleni yapacaktır

Cihan, Alya'ya olan aşkını bir kez daha itiraf eder.

Sadakat'in yaptıklarından sonra Cihan'ın annesine tepkisi ağır olacaktır.

Cihan, kafasındaki soruların yanıtını bulmak için İstanbul'a gelir...

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Cihan’la Alya, tüm engellere rağmen birbirlerine duydukları aşka sahip çıkarak konağa geri dönerler. Bu kararın bedelinin ağır olacağını bilseler de, birbirlerinden vazgeçmemeye kararlıdırlar. Ancak Alya’nın Kanada’ya gitmemesi, Sadakat’in gözünde felaketin başlangıcıdır. Sadakat, bu aşkın önüne set çekmek için elinden geleni yaparken, Cihan da annesine karşı gardını almakta hiç gecikmez.

Mine cephesinde ise öfke, Sadakat’inkinden farksızdır. Tehditlerinin hafife alındığını gören Mine, hırsının ateşiyle Alya’ya yönelir. Onu ortadan kaldırmak için planladığı hamlenin bedelini, kendisinin de hesap edemeyeceği şekilde ödeyeceğinden habersizdir.

Öte yandan Şahin ile Nare’nin gizlice evlenmesi, Albora ailesinde adeta bir deprem yaratır. Cihan, Nare’nin bile bilmediği o sırrı ortaya döker: “Boran’ın katili Ecmel!”... Şahin bu gerçeğe karşı çıkar, bildiğini söyler; ama Cihan’ın Hamada hakkında açıkladığı yeni ayrıntılar, Nare ile ailesi arasına kalın bir çizgi çeker. Bu gerçek, çiftin evliliğinin üzerine de kara bir gölge düşürür.

Ecmel ise özgürlüğün tadını çıkarırken, Albora’ların nefesini kesmeye yemin eder. Aile içindeki kargaşayı fırsata çeviren Ecmel, kendi safındaki isimleri çoğaltmak için adımlarını hızlandırır. Her hamlesi, onu yeniden Cihan’la karşı karşıya getirir. Artık bu topraklarda kimin hükmünün geçeceği, yavaş ama kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıkacaktır.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin 30. bölümü 22 Eylül Pazartesi saat 20.00’de Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.