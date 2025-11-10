Uzak Şehir dizisi 37. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Boran’ın gözünü açması Cihan’la Alya’yı yeni bir sınavın eşiğine getirir. Cihan, Alya’ya duyduğu aşkın tam ortasında Boran’ın varlığıyla kendini sönmeyen bir yangının ortasında bulur. Alya ise kalbindeki duyguları saklamadan dile getirirken, Cihan’ı kaçtığı gerçekle yüzleşmeye zorlar. Sadakat, Cihan ve Alya’yı artık ayıramayacağını anladığında, Boran’a geçmişini hatırlatmak için elindeki en güçlü kozu devreye sokar. Ancak bu uğurda her şeyi göze alabilecek midir, yoksa derinlerde sakladığı merhamet yeniden filizlenip onu durduracak mıdır?

Öte yandan Ecmel ve Demir, Cihan’ı ortadan kaldırmak için gizli planlarını sessizce hayata geçirir. Babasının kurduğu tuzaktan habersiz olan Şahin’in yaptığı ihbar, geri dönüşü olmayan bir savaşı başlatır. Cihan ve ailesi üzerlerine kurulan bu büyük kumpastan kurtulmaya çalışırken, olaylar kontrol edilemez bir hal alır. Albora konağı savunmasız kalırken, ölümle burun buruna gelen Alya’ya yardım eli kimden uzanacaktır?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü 10 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.