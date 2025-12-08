Uzak Şehir dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Alya’nın kendisini reddetmesi Boran’ı sınırlarının ötesine iter; Cihan’a karşı bastırdığı öfke artık kontrol edilemez bir hâl alır. Alya’yı korumak isteyen Cihan, ağır bir karar vermek zorunda kalır ve bir gün yeniden kavuşabilmek ümidiyle Alya’yla karşılıklı olarak boşanma konusunda anlaşırlar. Bu karar, Boran’ın elini güçlendirir. Kaybettiği ailesini geri almak için hızla harekete geçen Boran, ilk adım olarak oğlunu hemen görmek istediğini açıklar. Ancak Alya ve Cihan’ın tüm uyarılarını hiçe sayan Boran, hem istediği sonucu elde edemez hem de dengeleri değiştirmek için beklenenden çok daha fazla çaba harcamak zorunda kalır.

Cihan, Boran’ın başlattığı savaşın her cephesinde dimdik ayakta durmaya çalışırken, Zerrin de hayatını kökten değiştirecek bir eşikte olduğunu ona itiraf eder. Tüm bu fırtınanın içinde Cihan yılmadan mücadele eder; fakat yaklaşan boşanma davasında yaşanacaklar, kaderin önüne geçilemeyeceğini bir kez daha herkese gösterecektir.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Boran’ın, Cihan ile Alya’nın aslında hiç boşanmadığını öğrenmesi tüm dengeleri altüst eder. Bu gerçeği kendi lehine çevirmeye kararlı olan Boran, Cihan üzerinde baskıyı artırdıkça kontrol edilemez bir hâle gelir. Onu yeniden hizaya getirmek ise her zamanki gibi Cihan’a düşer. Cihan bir yandan bu tehlikeli mücadeleyi sürdürürken diğer yandan Alya’nın bu fırtınanın içine çekilmemesi için var gücüyle savaşır. Cihan’ın yükü sadece Boran’la sınırlı değildir. Kaya’nın nikâh öncesi darmadağın hâlini gören Cihan, sakladığı gerçeği kardeşine açıklamaya karar verir. Zerrin ise çoktan planını devreye sokmuştur.

Öte yandan Boran’ın yarattığı kasırganın ortasında ayakta kalmaya çalışan Alya ve Cihan, her şeye rağmen birbirlerinden güç almayı sürdürür. Onların kopmayan bağına defalarca şahit olan Boran, en sonunda kıskançlığına yenik düşer. Herkesin içinde yaşadığını ifşa etmesiyle Pandora’nın kutusu açılır. Bu büyük itiraf…

Kimine felaket, kimine yeni bir başlangıcın kapısı mı olacaktır?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü 8 Aralık akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.