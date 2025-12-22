Uzak Şehir dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Boran, Demir'in suçlamasıyla içeri alınınca özgürlüğüne kavuşması tehlike altına girer. Cihan onu kurtarmak adına pazarlık masasına oturur ancak istediği sonucu alamayınca Boran'ın umudu bir anda tükenir. Öfkesi büyüyen Boran, dışarı çıkabilmek için kendisine uzatılan kanlı eli tutmak zorunda kalırken bu kararın bedelini kimin ödeyeceği henüz belirsizdir. Kaya'yla Zerrin ise uzun zamandan sonra yeniden kavuşurlar; fakat bu kez yanlarında taşıdıkları mutluluk haberi, aynı zamanda saklanan bir gerçeğin ağırlığını da hissettirir.

Dışarıda dünya daralırken Alya ile Cihan'ın aralarındaki bağ giderek derinleşir. Kelimelerin susup kalbin konuştuğu anda, görünmez bir yakınlık onları aynı sessiz merkeze doğru çeker. Peki bu an, onları o eşiğe götüren duygularına karşı koymalarına ikisi de izin verecek midir?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Alya ve Cihan'a ulaşamayan Sadakat ile Boran deliye döner. Öte yandan Cihan ve Alya hayatlarının en romantik gecesini geçirmiş ve birbirlerinden asla kopamayacaklarını bir kez daha anlamıştır.

Alya'yla birlikteliğinin ardından Cihan, onun Boran'la aynı yerde bir dakika daha kalmasını istemez. Fakat esas problem aslında Deniz'in kiminle ve nerede kalacağıdır...

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü 22 Aralık Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.