Uzak Şehir dizisi 46. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Alya ile Cihan’ın yolları resmiyette ayrılırken aralarındaki bağ kopmadığı gibi aksine daha tutkulu bir hâl alır. Bu durumu kabullenemeyen Boran için ise artık hiçbir sınırın önemi kalmaz. İçinde biriken öfke intikam ateşiyle harlanırken Alya’yı kaybetmemek adına verdiği savaşta daha acımasız olmaya karar verir. Öte yandan Zerrin, yaşadığı büyük kaybın ardından Demir’le arasındaki bağı koparmak için geri dönüşü olmayan bir adım atar. Zerrin artık özgürlüğüne doğru yürüdüğünü sanırken Demir’den gelen haberle dünyası bir kere daha yerinden oynar.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Cihan’ın, Alya ve C. Deniz’in kaçırılmasının hesabını Boran’dan sorması ve onları korumaktan asla vazgeçmeyeceğini söylemesi, Boran’ı çileden çıkarır. Bu savaşta kendini yeterince güçlü hissetmeyen Boran ise çareyi Ecmel’in sözlerine kulak vermekte arar. Sadakat, bu tehlikeli ortaklığın kurulmasını engellemek için Ecmel’i ortadan kaldırmaya karar verir; ancak karşısına hesapta olmayan gelişmeler çıkar. Cihan ve Alya, başkalarının yarım kalan hikayelerini tamamlamak adına umut dolu bir adım atarken, Zerrin ve Kaya’nın nasıl ağır bir sınavdan geçmek üzere olduğunun henüz farkında değildir. Zerrin, çocuğuna ulaşabilmek uğruna Demir’in sunduğu şartları kabul ederken, hayatındaki en büyük vazgeçişle yüzleşmek zorunda kalır.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin 46. bölümü 19 Ocak Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.