Uzak Şehir dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yaşanan kazanın ardından Cihan’ın durumu ciddiyetini korurken, ameliyat masasına uzanan süreç beklenmedik bir riskle daha da karmaşık hâl alır. Hayatla ince bir çizgide duran Cihan için zaman daralırken, Alya bütün gücünü onun iyileşmesine adar. Alya’nın oğlunu korumak için attığı adımların Cihan’ı bu noktaya sürüklediğini düşünmesi, onun yükünü daha da ağırlaştırır. Öte yandan Zerrin, bebeğinin ansızın rahatsızlanmasıyla büyük bir korku yaşar. Kimseye belli etmeden ona ulaşmaya çalışırken, hiç hesap etmediği bir bakışa yakalanır. Önünde duran bu engel sakladığı sırrın ortaya çıkmasına neden olur.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Cihan’ın, Cihan Deniz’i Boran’ın eline bırakmamak için Ecmel’in evini ateşe vermesi, iki aile arasındaki gerilimi açık bir savaşa dönüştürür. Cihan’la Alya bu cephede yan yana durur; aralarındaki inanç, yaşanan her şeye rağmen sarsılmaz. Cihan, Ecmel ve Boran’ı zayıflatmak ve onlara kan kaybettirmek için bütün gücünü ortaya koyar. Ancak karşı tarafta sarsılan dengeleri toparlayan görünmez bir destek devreye girer ve Ecmel’in elini yeniden güçlendirir.

Sadakat ise iki kardeşin nefretle birbirine saldırmasına daha fazla dayanamaz. Bir anne olarak, herkes için en doğru yol olduğuna inandığı planı devreye sokmaya hazırlanır. Fakat Boran ve Ecmel’in attığı adımlar, savaşın yönünü beklenmedik biçimde değiştirir. Cepheler keskinleşirken Alya, en sevdiği iki insan arasında kalmanın acısıyla sınanacaktır. Bu savaşta yalnızca güç değil, kalpler de ağır bir bedel ödeyecektir.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin 51. bölümü 23 Şubat Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.