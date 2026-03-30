Uzak Şehir dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Boran’ın Alya’yı mecbur bıraktığı anlaşmayı öğrenen Cihan adeta infial eder. Alya ile Cihan Deniz’in kaderine başkasının yön vermesine izin vermemeye kararlı olan Cihan, bu düzeni kökünden sarsmaya ant içer. Boran ise Alya ve Cihan üzerindeki baskısını giderek artırır. Ecmel’in gücünü arkasına alarak Cihan’a karşı açık bir cephe kurarken, Alya da Cihan’dan uzak durmak zorunda kalır. Cihan, Alya’nın aldığı bu kararı kabullenmemek için her yolu dener; ona olan aşkından vazgeçmeyeceğini ise geri dönüşü olmayan bir kararlılıkla dile getirir.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Cihan ile Meryem’in cezaevinde karşı karşıya gelmesi, geçmişte hiç konuşulamayan bazı hikayeleri yeniden gün yüzüne çıkarır. Yılların ardından gelen bu karşılaşma, yalnızca eski anıları değil, yarım kalmış duyguların izini de beraberinde getirir. Meryem, buraya nasıl sürüklendiğini anlatırken, Cihan duydukları karşısında kendi payını sorgulamaktan kaçamaz. Bu gelişme Cihan’ın dengesini sarsarken, Alya ile kurduğu bağın bu gölgeden etkilenmemesi için çabalar. Sadakat ise aynı çatı altında Meryem’in içinde saklı kalanları açığa çıkarmaya çalışır; geçmişin izlerini yoklamak ister.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin 55. bölümü 30 Mart Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.