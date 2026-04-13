Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Cihan’ın Meryem’le görüşmesi ve bunu Alya’dan saklaması, aralarındaki dengeleri sarsan büyük bir kırılmaya dönüşür. Alya, bu gerçeği öğrendiğinde yalnızca öfkeyle değil, derin bir hayal kırıklığıyla da yüzleşir. Meryem’in Cihan’ın geçmişindeki yeri, Alya’nın içinde sessizce büyüyen bir huzursuzluğa dönüşür. Tam da bu çatışmanın ortasında Alya’nın konaktan taşınması aralarındaki mesafeyi daha da görünür kılar. Bu gelişmelerin gölgesinde Boran, gerilimi diri tutmaktan geri durmaz. Geçmişin izlerini sürekli hatırlatarak Alya’nın zihnindeki şüpheyi büyütür. Ecmel’le kurduğu yeni hamle, fark edilmeden ilerler ve bir başkasının harekete geçmesine neden olur.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Cihan, Meryem’i tehlikeden uzak tutacak bir yol ararken attığı her adımın yeni bir risk doğurduğunu fark eder. Meryem’in yeniden ortaya çıkışı yalnızca geçmişi değil, bugünün dengelerini de değiştirmeye başlar. Bu durumu kendi lehine çeviren Boran ise menfaatleri uğruna Meryem’i Alya’ya karşı bir silah gibi kullanır; Sadakat’ten gerekli desteği alabilmek için onu tehdit etmekten asla geri durmaz. Tüm bu sıkışmanın ortasında Zerrin’le Demir’in boşanma davası görülür. Zerrin’in mahkeme salonundaki duruşu bazılarını şaşırtırken, bazıları için beklenen bir tabloya dönüşür. Ancak kimsenin onu aldığı karardan döndürmeye gücü yetmez; bu yolda yönünü belirleyen tek şey, bebeğine ulaşma isteğidir.

Öte taraftan Cihan ise Alya’yı kaybetmemek için başka bir mücadele verir. Cihan Deniz üzerinden kurulan düzen, Alya’yı onun hayatına daha sıkı bağlarken, Alya’nın içindeki mesafe de kolay kolay kapanmaz. Yakınlaşmaya çalışan iki kalp, aynı anda geri çekilmenin ağırlığını taşırken Meryem’in peşini bırakmayan tehlike yeniden yüzünü gösterir. Cihan’ın Meryem’i korumak zorunda kalması kimin için bir savaşa, kimin için bir sınava dönüşecektir?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin 57. bölümü 13 Nisan Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.