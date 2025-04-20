Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde ne olacak?

Yayınlanma: 20.04.2025 - 20:49

Güncelleme: 20.04.2025 - 20:49

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ekranlardaki yerini aldı. Dizinin tekipçileri 22. bölümde neler olduğunu merak ediyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Cihan Alya’nın annesiyle ilgili kaygılarını dindirmek için gizlice yaptığı araştırma sonunda Fikriye’nin cezaevine girdiğini öğrenir. Alya’nın güvenliği için elini kana bulayan Fikriye, kızından yıllar sonra af diler. Alya yıllardır sonra öğrendiği gerçeğin altından kalkmakta zorlanırken ona tüm şefkatiyle yaklaşan Cihan olur. Alya yine de annesine güvenmekte zorlanırken Fikriye’yi yine güvenini sarsacak durumlar içinde bulur.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Alya Cihan Deniz’in bulunmasından sonra rahat bir nefes alırken Cihan’ın gösterdiği mücadele en çok Alya’yı etkiler. Cihan Deniz onu kurtaran amcasına artık “Baba” diye hitap etmeye karar vermesi Alya ile Cihan’ın duygularının da karışmasına neden olur. Bir yandan annesiyle de ilgilenmek durumunda kalan Alya, Fikriye’nin hastalığı karşısında kayıtsız kalamaz. Onu yalnız başına bırakmama kararını alırken bu konuda en büyük destekçisi de Cihan olur.