Uzak Şehir dizisi 32. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Uzak Şehir son bölümünde olanlar merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde ne olacak? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Cihan’ın verdiği bu karar tehlikeleri de beraberinde getirir. Kimseye söylemeden attığı bu adım düşündüğünden daha karmaşık hal alır. İçinde büyüttüğü suçluluk duygusu Alya ile aralarında görünmez bir duvar oluşmasına neden olur. Alya bu durumu sorgulamaya başladıkça altta yatan nedeni anlamakta zorlanır. Hissettiklerini Cihan’la paylaştıklarında duyduğu cevap onun için yeterli olmayacaktır. Cihan’daki değişimin peşini bırakmayan Alya sonunda tüm sorularının cevaplarını bulurken bu onu mutlu mu edecektir yoksa kendini büyük bir hayalin içinde mi hissedecektir?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Cihan’ın Boran’ın hayatta olduğunu gizlemek için verdiği mücadele her geçen gün daha da ağır bir sınava dönüşür. Bu gerçeği öğrenen Alya, Cihan’a duyduğu güvenin sarsılmasıyla derin bir ikilem yaşar. Cihan, tüm samimiyetiyle kendini anlatmaya çalışır. İkili, bu büyük sınavı birlikte göğüslemeye karar verdiklerinde ise karşılarına hiç beklemedikleri bir engel çıkar: Sadakat.

Şahin’in konağı basmasıyla oğlunun yaşadığını öğrenen Sadakat, Boran’ın gizlenmesinin ardında akıl almaz sebepler arar. Boran’ın konağa getirilmesi ise tüm dengeleri altüst eder. Cihan her şeye rağmen Alya’nın elini bırakmayacağını söylerken, Sadakat onların geleceğiyle ilgili kararını çoktan vermiştir. Öte yandan Nadim’in Demir’e duyduğu öfke, sakladığı büyük sırrı gün yüzüne çıkarır. Zerrin’in bebeğinin babasının Kaya olduğunu Cihan’a söylemesiyle tüm dengeler bir kez daha sarsılır. Cihan, bu şok edici gerçekle Demir’in karşısına çıkar ve başlayan hesaplaşma, domino taşları gibi ardı ardına yeni sırların açığa çıkmasına neden olur. Artık hiçbir şeyin gizli kalması mümkün değildir.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin 32. bölümü 5 Ekim Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.