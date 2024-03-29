Uzaydan Gelen Fırtına filminin konusu ne? Uzaydan Gelen Fırtına filminin oyuncuları kim?
Uzaydan Gelen Fırtına (Geostorm) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Uzaydan Gelen Fırtına filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Uzaydan Gelen Fırtına filminin konusu ne? Uzaydan Gelen Fırtına filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Uzaydan Gelen Fırtına filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Dean Devlin üstleniyor. Peki, Uzaydan Gelen Fırtına filminin konusu ne? Uzaydan Gelen Fırtına filminin oyuncuları kim?
UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİNİN KONUSU NE?
Dünyadaki iklim değişikliği, insan ırkını tehdit eder hale gelince ülkeler bir araya gelerek Dutch Boy adı verilen bir iklim kontrol sistemi oluşturmuştur. Dünyanın her yerini saran uydulardan oluşan bu sistem doğal afetleri önleme ve hava durumunu kontrol etme görevini 2 yıl başarıyla sürdürdükten sonra yaşanan teknik bir arıza, her şeyi alt üst eder. Dünyanın bir manyetik fırtına sonucunda yok olmasını önlemek için birilerinin uzaya giderek uydulardaki sorunu çözmesi gerekecektir.
UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Gerard Butler
Abbie Cornish
Jim Sturgess
Alexandra Maria Lara
Andy Garcia
Mare Winningham
Sterling Jerins
Drew Powell
Amr Waked
Adepero Oduye
Eugenio Derbez
Ed Harris
Katheryn Winnick
Robert Sheehan
David S. Lee
UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Uzaydan Gelen Fırtına filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.
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