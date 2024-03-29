Yayınlanma: 29.03.2024 - 20:13

Güncelleme: 29.03.2024 - 20:13

Uzaydan Gelen Fırtına filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Dean Devlin üstleniyor. Peki, Uzaydan Gelen Fırtına filminin konusu ne? Uzaydan Gelen Fırtına filminin oyuncuları kim?

UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünyadaki iklim değişikliği, insan ırkını tehdit eder hale gelince ülkeler bir araya gelerek Dutch Boy adı verilen bir iklim kontrol sistemi oluşturmuştur. Dünyanın her yerini saran uydulardan oluşan bu sistem doğal afetleri önleme ve hava durumunu kontrol etme görevini 2 yıl başarıyla sürdürdükten sonra yaşanan teknik bir arıza, her şeyi alt üst eder. Dünyanın bir manyetik fırtına sonucunda yok olmasını önlemek için birilerinin uzaya giderek uydulardaki sorunu çözmesi gerekecektir.

UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gerard Butler

Abbie Cornish

Jim Sturgess

Alexandra Maria Lara

Andy Garcia

Mare Winningham

Sterling Jerins

Drew Powell

Amr Waked

Adepero Oduye

Eugenio Derbez

Ed Harris

Katheryn Winnick

Robert Sheehan

David S. Lee

UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Uzaydan Gelen Fırtına filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.