Yayınlanma: 08.05.2023 - 22:57

Güncelleme: 08.05.2023 - 22:57

Üzücü haberler sonrası Ayşegül Günay'dan iyi haber geldi.. ATV ekranlarında yayına başlayacak dizide Ayşegül Günay etkileyici bir karaktere can verecek. Ayşegül Günay'ın uzun bir süredir ekrandan uzak kalması hayranlarını çok üzüyordu.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Ayşegül Günay bundan böyle ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Dizisinin adı bile belli. “Üvey Anne” dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. ONN Medya imzalı dizi Muğla’da çekilecek. Yasemin Türkmenli‘nin yönetmen koltuğuna oturacağı dizinin netleşen oyuncuları Hazal Filiz Küçükköse (Serap), Kutsi (Faruk), Ezgi Şenler (Hülya) ve Aslı Tandoğan (İpek) olmuştu. Dizinin kadrosuna son olarak usta oyuncu Ayşegül Günay katıldı. Günay, Hazal Filiz Küçükköse’nin canlandıracağı Serap’ın annesi Mukaddes’e hayat verecek.

Dizinin hikâyesine gelince; Beyzade ailesinin yanında yetişmiş olan Serap, besleme bir annenin kızı olarak dünyaya geldiği için içinde hep bir eziklik duygusuyla büyümüştür. Her ne kadar Beyzadeler tarafından hor görülmese de hayata bir sıfır yenik başladığının farkındadır. Ancak o, ilahi sistemin kendisinden esirgediği statüyü, gerekirse tırnaklarıyla kazıya kazıya elde etmeye kararlıdır. Hayat planlarında üç çocuklu bir adam hiç olmamıştır Serap’ın ama bazen şartlara ayak uydurmak gerekir ve bu Serap’ın en iyi becerdiği şeydir. Çocukların “dünyalar iyisi Serap ablası” olmak da elini fazlasıyla güçlendiriyordur. Serap Faruk’u en hassas noktasından, yani çocuklarından tavlamayı hedefler. Tabii seksapalitesinin, masum görünen yüzünün, çevirdiği entrikaların ve annesi Mukaddes’in de bu konuda büyük katkıları olacaktır!