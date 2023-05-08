Kızılcık Şerbeti dizisinin ekrana veda edeceği tarih duyuruldu

Yayınlanma: 08.05.2023 - 22:24

Güncelleme: 08.05.2023 - 22:24

Show TV ekranlarının en çok dikkat çeken dizisi Kızılcık Şerbeti final yapıyor. Show TV ekranlarında yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisi kısa sürede ilgi çekmesine rağmen seyirciler tarafından en çok şikayet edilen dizi olmuştu.

RTÜK CEZA YAĞDIRMIŞTI

RTÜK tarafından peş peşe ceza alan Kızılcık Şerbeti dizisi yayına ara vermek zorunda kalmıştı. Şimdi ise ikinci bir kötü haber geldi. Kızılcık Şerbeti dizisi final yapıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Gazeteci Birsen Altuntaş imzalı haberde ''Kızılcık Şerbeti'' dizisinin sezon finaliyle ilgili detaylara yer verildi. "Kızılcık Şerbeti" dizisi RTÜK'ün 18. bölümde geçen sahnede kadına baskının teşvik edildiği, kadının köle ve meta gibi gösterildiği iddiasıyla verdiği ceza nedeniyle 2 hafta ekrana gelmemişti.

“Kızılcık Şerbeti” dizisi konusu ve kadrosuyla sezon en çok ses getiren projelerinin başında geliyor. Faruk Turgut’un patronu olduğu Gold Film’in imza attığı dizi ülkemizin seçkin iki kalemi Melis Civelek ve Zeynep Gür imzası taşıyor. İki hafta RTÜK cezası nedeniyle yayınlanmayan dizi yeni bir gelişme olmazsa 29. bölümde sezon tatiline çıkıyor ve eylülde tekrar yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

Heyecanlı bölümlere sahne olan dizinin Nursema’sının (Ceren Karakoç) yeniden gelinlik giyeceği iddiası var. Bakalım söylentiler gerçek çıkacak mı?