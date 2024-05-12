Yayınlanma: 12.05.2024 - 18:33

Güncelleme: 12.05.2024 - 18:33

Sinema tarihinde bazı filmler, sadece bir kez izlemek bile uzun süre etkisinden çıkamamanızı sağlıyor. İşte, Uzun süre etkisinden çıkamayacağınız filmler...

The Lobster (2015) – IMDb: 7.1

Distopik bir gelecekte geçen filmde, şehrin yasalarına göre bekar insanlar, 45 gün içinde kendilerine bir partner bulmaları için bir otele götürürler. Ancak bekar insanlar kendilerine bir partner bulamazlarsa, canavara dönüştürülme ve ormana bırakılma tehlikesi altındadırlar.

Dancer in the Dark (2000) – IMDb: 7.9

Selma Jezkova, 10 yaşındaki oğluyla beraber hayatına devam etmeye çalışan bir kadındır. Sahip olduğu genetik hastalık yüzünden görme yetisini kaybetmek üzeredir. Hastalığı genetik olduğu için oğlunun da bir gün bu hastalığı yaşayacağını bilmektedir. Bu yüzden kazandığı her parayı ileride oğlunu ameliyat ettirmek için biriktirmektedir. Fakat hayatlarının gidişatı, bu ikiliyi hiç beklenmedik durumlara sokacaktır.

Mr. Nobody (2009) – IMDb: 7.7

Mr. Nobody, 2092 yılında dünyada kalmış son ölümlü olan 117 yaşındaki Némo adlı bir adamı konu alıyor. Némo, çocukluğunda bir tren peronunda olduğu bir anıyı hatırlar. Tren kalkmak üzereyken babasıyla mı kalmalı, yoksa annesiyle mi gitmelidir? Bu karar sayısız olasılığı doğuracaktır.

Funny Games (1997) – IMDb: 7.5

İki şiddet yanlısı genç adam anne, baba ve oğullarını tatile çıktıkları kulübede rehin alır ve birbirleriyle sadistik oyunlar oynamaları için zorlarlar.