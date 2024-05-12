İşte tüm zamanların en iyi 5 fantastik filmi! Listenin zirvesinde hangi yapım var?

IndieWire tarafından tüm zamanların en iyi 45 fantastik filmi listelendi. Peki, listenin zirvesinde hangi film var? İşte, tüm zamanların en iyi 5 fantastik filmi…

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2024 Pazar, 10:16
İşte tüm zamanların en iyi 5 fantastik filmi! Listenin zirvesinde hangi yapım var?

5. Yağmurdan Sonraki Soluk Ayın Öyküleri (Ugetsu)

İşte tüm zamanların en iyi 5 fantastik filmi! Listenin zirvesinde hangi yapım var?

4. John Malkovich Olmak (Being John Malkovich)

İşte tüm zamanların en iyi 5 fantastik filmi! Listenin zirvesinde hangi yapım var?

3. Oz Büyücüsü (The Wizard of Oz)

İşte tüm zamanların en iyi 5 fantastik filmi! Listenin zirvesinde hangi yapım var?

2. Ruhların Kaçışı (Spirited Away)

İşte tüm zamanların en iyi 5 fantastik filmi! Listenin zirvesinde hangi yapım var?

1. Yedinci Mühür (The Seventh Seal)

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