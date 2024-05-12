İşte tüm zamanların en iyi 5 fantastik filmi! Listenin zirvesinde hangi yapım var?
IndieWire tarafından tüm zamanların en iyi 45 fantastik filmi listelendi. Peki, listenin zirvesinde hangi film var? İşte, tüm zamanların en iyi 5 fantastik filmi…
5. Yağmurdan Sonraki Soluk Ayın Öyküleri (Ugetsu)
4. John Malkovich Olmak (Being John Malkovich)
3. Oz Büyücüsü (The Wizard of Oz)
2. Ruhların Kaçışı (Spirited Away)
1. Yedinci Mühür (The Seventh Seal)
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