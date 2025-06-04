Vahşi Vahşi Batı filminin yönetmen koltuğunda Barry Sonnenfeld oturuyor. Filmin senaristliğini Brent Maddock, Peter S. Seaman üstleniyor. Peki, Vahşi Vahşi Batı filminin konusu ne? Vahşi Vahşi Batı filminin oyuncuları kim?

VAHŞİ VAHŞİ BATI FİLMİNİN KONUSU NE?

Çekici ve yetenekli gizli ajan James T. West (Will Smith) ve mekanik aletler konusunda uzman kaşif gizli ajan Artemus Gordon (Kevin Kline), şeytani Dr. Arliss Loveless'ı (Kenneth Branagh) izlemek ve planlarını engellemek için devlet tarafından görevlendirilmiştir. Loveless, Tarantula isimli devasa silahıyla A.B.D Başkanı'na suikast düzenlemeyi planlamaktadır. West ve Gordon bu kovalamacaya rakip olarak başlarlar, fakat yetenekleri kısa sürede onları bir takım haline gelmeye zorlar. Güzel ve gizemli Rita Escobar da (Salma Hayek) bu ikilinin Loveless'ı yakalama çabalarına ortak olarak durumu iyice karıştırır.

VAHŞİ VAHŞİ BATI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Will Smith

Kevin Kline

Kenneth Branagh

Salma Hayek Pinault

Bai Ling

Ian Abercrombie

Buck Taylor

M. Emmet Walsh

Debra Christofferson

Orestes Matacena

Frederique Van Der Wal

Dean Rader-Duval

Sofia Eng

Michael H. Mcgaughy

VAHŞİ VAHŞİ BATI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Vahşi Vahşi Batı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.