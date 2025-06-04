Vahşi Vahşi Batı filminin yönetmen koltuğunda Barry Sonnenfeld oturuyor. Filmin senaristliğini Brent Maddock, Peter S. Seaman üstleniyor. Peki, Vahşi Vahşi Batı filminin konusu ne? Vahşi Vahşi Batı filminin oyuncuları kim?
VAHŞİ VAHŞİ BATI FİLMİNİN KONUSU NE?
Çekici ve yetenekli gizli ajan James T. West (Will Smith) ve mekanik aletler konusunda uzman kaşif gizli ajan Artemus Gordon (Kevin Kline), şeytani Dr. Arliss Loveless'ı (Kenneth Branagh) izlemek ve planlarını engellemek için devlet tarafından görevlendirilmiştir. Loveless, Tarantula isimli devasa silahıyla A.B.D Başkanı'na suikast düzenlemeyi planlamaktadır. West ve Gordon bu kovalamacaya rakip olarak başlarlar, fakat yetenekleri kısa sürede onları bir takım haline gelmeye zorlar. Güzel ve gizemli Rita Escobar da (Salma Hayek) bu ikilinin Loveless'ı yakalama çabalarına ortak olarak durumu iyice karıştırır.
VAHŞİ VAHŞİ BATI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Will Smith
Kevin Kline
Kenneth Branagh
Salma Hayek Pinault
Bai Ling
Ian Abercrombie
Buck Taylor
M. Emmet Walsh
Debra Christofferson
Orestes Matacena
Frederique Van Der Wal
Dean Rader-Duval
Sofia Eng
Michael H. Mcgaughy
VAHŞİ VAHŞİ BATI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Vahşi Vahşi Batı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.