Bizim Aile filminin konusu ne, oyuncuları kim? Bizim Aile filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 10:52

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 10:52

Bizim Aile, yönetmenliğini Ergin Orbey, senaristliğini Sadık Şendil'in üstlendiği, 1975 yapımlı bir komedi filmidir.

BİZİM AİLE FİLMİNİN KONUSU NE?

Yaşar Usta’nın fabrika arkadaşı Talat Usta ve eşi, Yaşar Usta ile Melek Hanım’ı evlendirmeye çalışmaktadır. Bu çabaları başarılı olur fakat Yaşar Usta’nın dört, Melek Hanım’ın üç çocuğu vardır. Fakat bu çocuklar birbiri ile anlaşamıyor, sürekli kavga ediyorlardı. Melek Hanım’ın oğullarından biri olan Ferit’in kız arkadaşı Alev’in babası, Alev’in Ferit ile sevgili olduğunu öğrenince Yaşar Usta ve ailesini rahat bırakmaz ve ilk Yaşar Usta’yı işinden kovar ardından aileyi evlerinden atar. Yaşar Usta Alev’in babası ile görüşür. Alev’in babası Saim Bey hatasını anlar ve evlerini onlara geri verir.

BIZIM AILE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Münir Özkul

Tarık Akan

Adile Naşit

Halit Akçatepe

Itır Esen

Şener Şen

Ayşen Gruda

Tuncay Akça

Saim Alpago

Sıtkı Akçatepe

BİZİM AİLE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1976 yılında vizyona giren film İstanbul’da çekildi. Ana çekim mekanı olan, Yaşar Usta’nın çocukları ile birlikte taşındığı Melek Hanım’a ait olan köşk Üsküdar’ın Altunizade semtinde bulunmaktadır. Günümüzde klinik olarak kullanılan yapı birçok Yeşilçam filminin çekim mekanı olarak kullanıldı. Alev ve babası zengin fabrikatör Saim Bey’in ikamet ettiği yapı için ise Yeniköy'de bulunan Said Halim Paşa Yalısı seçildi. Saim Bey'in Yaşar Usta ile klişeleşmiş diyaloğunun geçtiği ofis ise yönetmen ve senarist Ertem Eğilmez'in Beyoğlu'ndaki çalışma ofisidir.

BİZİM AİLE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Bizim Aile filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.4 olarak belirlenmiştir.