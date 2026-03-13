SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Veliaht ekranlara veda ediyor. Dizinin ne zaman biteceği ise takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Veliaht dizisi bitecek mi ? Veliaht final mi yapıyor?

VELİAHT FİNAL Mİ YAPIYOR?

Dizi 26. bölümü ile ekranlara veda edecek. 12 Mart Perşembe akşamı 25. bölümü yayımlanan dizi haftaya final bölümü ile ekranlara gelecek.

VELİAHT SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Veliaht'ın 25. Bölümünde; Faroz’un gerçek veliaht olması her iki ailede dengeleri değiştirir. Vezir, Kudret’e evlenme teklifi eder ancak saklanan sırlar evlenmelerini imkansız kılar. Timur, Reyhan’a sürpriz yapar, ikili sade bir törenle hayatlarını birleştirir. Timur’un planıyla Faroz hiç beklemediği bir yerden darbe yer. Esenler’e dönme vakti gelmiştir. Faroz, Vezir’in en büyük sırrını öğrenince ondan sessiz kalma karşılığında Timur’u öldürmesini ister. Sırları bir bir açığa çıkan Vezir şimdi en büyük ihanetin eşiğindedir.