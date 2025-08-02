Veliaht dizisinde beklenen tanıtım geldi...

SHOW TV ekranlarında yayımlanmaya başlayacak olan Veliaht dizisinin merakla beklenen yeni tanıtımı yayımlandı.
Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt’un birlikte kaleme aldığı Veliaht dizisi Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ü başrolde buluşturdu.
Dizi, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü kaybeden Zülfikar Karslı’nın, öz oğlu Zafer yerine Timur’u veliaht ilan etmesiyle gelişen olayları konu alıyor.
Dizinin kadrosunda Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi isimler yer alıyor.