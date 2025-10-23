Veliaht dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Veliaht dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Veliaht dizisinin yeni bölümü ne zaman? Veliaht dizisinin son bölümünde ne oldu?

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Selim’in yaptıklarına karşılık kararı Timur’a, yani Zafer Karslı’ya bırakırken Timur’un kararı Selim’in kalması yönünde oluyor. Zülfikar, Timur’a kimi temsil ettiğini sert bir dille hatırlatırken, otogarı öğreneceğini söylüyor. Selim’in intikam ateşi giderek yükselirken, Zafer dışarı çıkmak için çabalıyor. Yeni bölümde suların durulmayacağının sinyalleri verilirken, Yahya’nın gizli işine Ceset’in tanık olması merak konusu oluyor.

VELİAHT DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Timur ve Zülfikar Karslı’nın ilişkisi, Timur’un vurulmasının ardından yeni bir boyut kazanır. Bu durum Timur’un Karslı konağındaki yaşamına da etki eder. Reyhan, Timur’u bu kadar geç bulmuşken onu kaybetme ihtimaliyle yüzleşir. Timur’un vurulmasının hesabı Esenler’de sorulurken Yahya ise Selim’in kendisinden habersiz giriştiği işlerin arkasını toparlamaya uğraşır. Timur, annesinin yemeğini yer, onun sesini duyar, kokusunu içine çeker. Geçmiş sırların yalnızca kendisinin değil, aynı zamanda Reyhan’ın da kurtuluşu olabileceğini fark eder. Artık tutsaklıklarını sona erdirmek için savaşmaya hazırdır.

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Veliaht dizisinin 7. bölümü 23 Ekim Perşembe akşamı Show TV ekranlarında yayımlanacak.