Veliaht dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Veliaht dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Veliaht dizisinin yeni bölümü ne zaman? Veliaht dizisinin son bölümünde ne oldu?

VELİAHT DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Timur, Yahya’nın sayıklamalarına tanık olduktan sonra geçmişe dair daha derin sorgulamalara girer. Otobüsün kaçırılması olayıyla ilgili Yahya ve Timur karşılıklı hamlelerini yaparlar. Arnavut Saim, yıllar sonra sevdiği kadının ölümünden sorumlu tuttuğu Zülfikar’ın karşısına çıkar, gözlerinin içine bakar. Vezir sakladığı sırların açığa çıkma ihtimaliyle yüzleşir. Yahya, planlarını ilerletebilmek için Büşra ile yakınlaşmaya başlarken Derya bu anlara şahit olur. Timur ve Reyhan’ın birbirlerine karşı koyamamaları ise sonunda başlarını belaya sokacaktır.

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Veliaht dizisinin yeni bölümü 6 Kasım Perşembe akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.