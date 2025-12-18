Veliaht dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Veliaht dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Veliaht dizisinin yeni bölümü ne zaman? Veliaht dizisinin son bölümünde ne oldu?

VELİAHT DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Seçimi Yahya’nın kazanmasıyla Esenler’de yeni bir dönem başlar. Timur’un ustaca kurduğu plan Zülfikar’a ihanet edenlerin maskelerini düşürür ve Karslı Konağı’nda geçmişe dair büyük bir yüzleşme yaşanır. Zülfikar’ın iktidarı devretmesiyle Timur’un önünde artık iki seçenek vardır: Tamirci Timur olarak evine ve annesine dönmek ya da Zafer Karslı olarak kalıp Esenler Otogarı’nda iktidar savaşına devam etmek…

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Veliaht dizisinin yeni bölümü 18 Aralık akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.