Veliaht dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Veliaht dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Veliaht dizisinin yeni bölümü ne zaman? Veliaht dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

VELİAHT DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Karslı ailesi, Kars’ta yeni bir hayat kurmaya çalışırken geçimini sınır kaçakçılığıyla sağlamaya başlar. Ancak attıkları her adımda Zahide’nin çıkardığı engellerle karşılaşırlar. Reyhan, Karslı Ailesi’nin peynir dükkânının başına geçer. Aile, hayatta kalabilmek için ilk kez mecburen iş birliği yapmak zorunda kalır. Hamile olduğunu herkesten saklayan Derya, Yahya ile sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Kars, Karslı Ailesi için yeni bir başlangıçtan çok, geçmişle hesaplaşacakları ve ayakta kalmak için mücadele edecekleri zorlu bir sınav olur.

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Zahide ve Zülfikar arasında geçmişin defterleri yeniden açılırken sular bir türlü durulmuyor. Yahya’nın Zülfikar’dan intikam alma planına Zahide’nin karşı çıkması tansiyonu daha da yükseltiyor. Gülendam’ın Zafer’e saklandığı yerden çıkış biletinin kendisinde olduğunu söylediği anlar merak uyandırırken Zahide, Zafer’in de Kars’ta olduğunu öğreniyor. Timur içindeki vicdanı tamamen kaybetmediğini kanıtlarcasına Selim’i mayınlı araziden kıl payı kurtarırken; Reyhan’ın âşık olduğu adam için duyduğu korku, heyecan dolu anlara sahne oluyor.

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Veliaht dizisinin 21. bölümü 11 Şubat Perşembe akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.