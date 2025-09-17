Veliaht dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Veliaht dizisinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Veliaht dizisinin yeni bölümü ne zaman? Veliaht dizisinin yeni bölümünde ne olacak?

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Veliaht olarak konağa getirilen Timur, başına gelenleri anlamaya çalışır.

Aile üyeleri ise tanımadıkları bu adamın konağa gelmesine ve veliaht olarak seçilmesine karşı tepkilidir.

Reyhan ise tanımadığı bu adamla dışarıda karı-koca rolü oynayacak olmaktan rahatsızdır.

Tüm bu yaşananlardan haberi olmayan Zafer’in evdeki yabancıyla karşılaşması ve Karslı ailesinde kıyametin kopması an meselesidir.

VELİAHT DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Veliaht'ın 11 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan 1. Bölümünde; Otogarın manevi babası Zülfikar Karslı, sağlık sorunlarıyla boğuşmaktadır. Otogar ahalisinin oğlu Zafer’in gelip başa geçmesine dair baskılarını bir süredir geçiştirmeyi başarmıştır. Ancak öldürülen babasının intikamını almak için Esenler’e taşınan Yahya’ın da gelmesiyle Zülfikar’ın hasta oğlu Zafer yerine bir veliaht bulmaktan başka şansı kalmaz. Kız kardeşi ve annesine tek başına bakmaya çalışan seyyar tamirci Timur’un yolunun Karslı ailesiyle kesişmesi herkesin hayatını kökünden değiştirecektir.

VELİAHT DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Veliaht dizisinin ilk bölümü 18 Eylül Perşembe saat 20.00’de SHOW TV ekranlarındaki yerini alacak.