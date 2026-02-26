Veliaht dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Veliaht dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Veliaht dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Veliaht dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

VELİAHT DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Timur ve Reyhan, Zafer’i Yahya’nın elinden çekip almayı başarsa da asıl savaş şimdi başlar. Karslı ve Kaptan ailelerinin çocukları, Zülfikar ile Zahide’nin geçmişini kurcalar. Reyhan’la birlikte Faroz’un sevkiyatlarına dair kritik bir bilgiye ulaşan Timur, dengeleri değiştirebilecek cesur bir plan kurar. Yahya ile Zülfikar, babalarının ölümü üzerine yıllar sonra açıkça yüzleşirken; Timur, Zafer’i hayatta tutabilmek için riskli bir adım atar. Geçmişin günahları Vezir ve Zahide’yi görünmez bir bağla birbirine bağlarken, Kars’ta artık hiçbir sır karlar altında kalmayacaktır.

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Zafer’in sırrının açığa çıkmasıyla Muharrem’i haksız yere öldürdüğünü anlayan Zülfikar ve Vezir arasında yılların hesabının sorulduğu sert bir yüzleşme yaşanır. Faroz’un baskısı Timur ve Yahya’yı köşeye sıkıştırır ancak Timur, ustaca kurduğu planla hem Faroz’a hem Yahya’ya beklenmedik bir darbe indirir ve Esenler’e uzanan kapıyı aralar. Derya’nın Beyazıt’tan boşanma kararı ve ardından gelen hamilelik haberi Karslıların evine adeta bomba gibi düşerken, Zafer ise Zülfikar’ın oğlu olmadığı gerçeğiyle yüzleşmenin ağırlığı altında geri dönüşü olmayan bir kararın eşiğine gelir.

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Veliaht dizisinin 23. bölümü 26 Şubat Perşembe akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.