Veliaht dizisi 4. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Veliaht son bölümünde olanlar merak ediliyor. Peki, Veliaht dizisinin yeni bölümünde ne olacak? Veliaht dizisinin son bölümünde ne oldu?

VELİAHT DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Timur’un gelişinin haberi Esenler Otogarı’na bomba gibi düşer. Herkes yıllar sonra ortaya çıkan veliaht Zafer Karslı’yı merak etmektedir. Yahya yıllar sonra Karslı konağına gelir, kendine has tarzıyla aileyi huzursuz eder ve çaldığı paralarla ilgili Zülfikar’ı tartar. Yıllar sonra Derya ile baş başa kaldığında ise geçmişlerinin kapısı hafifçe aralanır. Cennet ve Gülşah arasında yeni bir dostluk filizlenmeye başlar. Reyhan ve Timur ise dışarıda karı-koca rolü yapmaya mecbur kalırlar. Karslı ailesi ve Timur’u, katılmak zorunda oldukları düğünde sürprizler beklemektedir. Timur’un geçmişi peşini bırakmayacaktır.

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Derya’nın babasını saf dışı bırakabilecek bilgilere ulaşmasıyla aile içindeki iktidar savaşı alevleniyor. Bu hamleyle birlikte Timur’la kurduğu beklenmedik işbirliği de dikkat çekiyor. Selim, abisi Yahya’ya babasına yapılan ihanetten sonra nasıl hala Zaro Ağa ile ortak kalabildiklerini sorgularken, Yahya’nın attığı tokat ortalığı iyice geriyor. Timur, Zülfikar’ın en güvendiği isim Vezir’e karşı gizli bir planın sinyalini verirken, Vezir ise Kudret’in güvenini yitirme korkusu yaşıyor.

Veliaht dizisinin 4. bölümü 2 Ekim Perşembe akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.