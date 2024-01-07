X + Y filminin konusu ne? X + Y filminin oyuncuları kim?
X + Y (A Brilliant Young Mind) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. X + Y filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, X + Y filminin konusu ne? X + Y filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
X + Y filminin yönetmen koltuğunda Morgan Matthews oturuyor. Filmin senaristliğini James Graham üstleniyor. Peki, X + Y filminin konusu ne? X + Y filminin oyuncuları kim?
X + Y FİLMİNİN KONUSU NE?
Genç bir matematik dehası olan Nathan (Asa Butterfield), sayılarla olan başarısını sosyal ilişkilerinde gösterememektedir. Annesi Julie de dahil olmak üzere etrafındaki herkesi kendinden uzaklaştırıp yalnızlığı seçmektedir. Matematik öğretmeni Humphreys'in yüreklendirmesiyle Tayvan'da düzenlenecek Uluslararası Matematik Olimpiyatları'na katılmaya karar verir. Bu sırada yeni arkadaşlar edinmeye ve aşkla tanışmaya başlar.
X + Y FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sally Hawkins
Asa Butterfield
Eddie Marsan
Rafe Spall
Martin McCann
Jo Yang
Alexa Davies
Orion Lee
Alex Lawther
X + Y FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
X + Y filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.
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