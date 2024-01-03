Yayınlanma: 03.01.2024 - 23:08

Güncelleme: 03.01.2024 - 23:08

Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası filminin yönetmen koltuğunda Şiar Zaim oturuyor. Filmin senaristliğini Davut Bekri ve Cengiz Küçükayvaz üstleniyor. Peki, Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası filminin konusu ne? Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası filminin oyuncuları kim?

HAYDİ HAYIRLISI: ISTAKOZ'UN HARİTASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası, bir mafya liderine ait define haritasının eline geçmesiyle kendisini büyük bir maceranın içinde bulan bir hocanın hikayesini konu ediyor. Istakoz Necmi, azılı bir mafyanın lideridir. Ona ait olan önemli bir define haritası, kendisi gibi azılı bir başka mafya lideri olan Yengeç Nuri'nin eline geçtiğinde Necmi, haritayı geri almak için harekete geçer. Bu sırada Yengeç Nuri, bir muska yapması için evine bir hoca çağırır. Tam da bu sırada Istakoz da haritayı geri almak için Yengeç Nuri'nin evine bir baskın düzenler. Yengeç, baskın sırasında haritayı saklaması için hocaya verir. Çatışmadan sağ kurtulan hoca, elindeki haritayla kendisini büyük bir maceranın içinde bulur.

HAYDİ HAYIRLISI: ISTAKOZ'UN HARİTASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cengiz Küçükayvaz

Hakan Bilgin

Bülent Çolak

Turgay Tanülkü

Çetin Altay

Onur Şan

Davut Bekri

Serap Çetintürk

Züleyha Karyağdı

Gökhan Tevek

HAYDİ HAYIRLISI: ISTAKOZ'UN HARİTASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.